Kiel. Frage: Sie wollen mit den Grünen Positionen entwickeln, die in der Gesellschaft mehrheitsfähig sind. Sollen die Grünen eine Volkspartei werden?

Antwort: Volkspartei im klassischen Sinn bedeutet, dass es eine gleiche Kommunikation der Milieus gibt, von Katholiken und Protestanten bis zu Industriearbeitern und Büroangestellten, die letztlich eine Interessengleichheit gewährleistet. Aber diese Homogenitätsidee funktioniert so nicht mehr. Lebenswirklichkeit und Lebenseinstellung der Menschen sind dafür zu unterschiedlich geworden. Je differenzierter und kleinteiliger die Gesellschaft wird, je mehr sie auseinanderfällt, desto mehr sind Parteien gefragt, denen es gelingt, Widersprüchliches und Unterschiedliches zu verbinden. Wir müssen es schaffen, dass die Menschen sich individuell angesprochen und gesehen fühlen und sie darüber für etwas Gemeinsame gewinnen.

Frage: Wie soll das konkret aussehen?

Antwort: Ich kann mir vorstellen, dass es Parteien und vielleicht gerade den Grünen gelingen kann, jeweils für bestimmte Verabredungen gesellschaftliche Mehrheiten zu schaffen, die sich dann auch für bestimmte Zeiträume in stabilen Regierungen wiederfinden. Parteien, die es schaffen, das Anderssein der Menschen mit der Anerkennung ihrer Interessen zu verbinden, werden den alten Gedanken der Volkspartei durch eine andere Idee von Politik ablösen können.

Frage: Liefe das in der Konsequenz nicht auf eine Überwindung von Parteien hinaus?

Antwort: Nein, gar nicht. Ich glaube, am Ende des von mir beschriebenen Prozesses muss eine Stärkung der staatlichen Institutionen stehen. Aber die Parteien müssen gesellschaftliche Prozesse schneller aufnehmen und kanalisieren. Regierung, Staat, Parlamente müssen schneller werden und dichter ran an die gesellschaftliche Wirklichkeit. Daraus darf aber keine antiparlamentarische Bewegung werden - das wäre sehr gefährlich.

Frage: Die Regierungsbildung in Berlin zieht sich. Wie stehen Sie zu einer Minderheitsregierung?

Antwort: Politisch abstrakt finde ich das eine interessante Option - in einer Situation der Stärke. Aber in einer Zeit politischer Konfusion mit einer ausgedünnten liberalen Mitte würde ich nicht dazu raten, eine Minderheitsregierung zu machen.

Frage: Warum nicht?

Antwort: Zum einen zeigen Beispiele in Skandinavien, dass Minderheitsregierungen, die über die politischen Lager hinweg agieren, in der Regel nicht funktionieren. Sie sind sehr instabil. Zweitens sind aus Situationen mit wechselnden Mehrheiten immer die Parteien als Profiteure herausgekommen, die sich nicht direkt am Regieren beteiligen. Die Dänische Volkspartei toleriert die Regierung, macht sich nie die Hände schmutzig, geht nie in die Verantwortung und immer wenn es unbequem wird, sagt sie: Wir sind ja nicht Teil der Regierung. Sie diktiert aber wie eine Erpresserin die Agenda.

Zur Person Habeck hat Germanistik, Philosophie und Philologie studiert. Seit 2012 ist er Umwelt-, Agrar- und Energieminister in Kiel sowie Vize-Ministerpräsident. Zuvor war er Fraktionschef im Landtag und davor Landesvorsitzender. Vor einem Jahr verpasste er knapp gegen Parteichef Cem Özdemir die Bundestags-Spitzenkandidatur. Der gebürtige Lübecker lebt in Flensburg mit seiner Frau, der Schriftstellerin Andrea Paluch. Mit ihr hat er mehrere Bücher geschrieben. Beide haben vier Söhne im Alter von 15 bis 21 Jahren.

Von dpa