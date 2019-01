London

In einem leidenschaftlichen Leserbrief in der Londoner „Times“ haben deutsche Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Briten zum Verbleib in der EU aufgerufen.

Die Brexit-Entscheidung werde zwar respektiert, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben, das unter anderem von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, SPD-Chefin Andrea Nahles und den Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, unterzeichnet war. „Aber die Briten sollten wissen, dass wir keine Entscheidung für unumkehrbar halten. Unsere Tür wird immer offen stehen: Europa ist Zuhause.“

Großbritannien habe Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder als souveräne Nation und als europäische Macht aufgenommen, „Das haben wir, als Deutsche, nicht vergessen und wir sind dankbar“, heißt es weiter. Das Vereinigte Königreich und seine Traditionen würden vermisst werden. „Deswegen sollten die Briten wissen: Wir wollen aus tiefstem Herzen, dass sie bleiben.“

Auf Initiative der Politiker Brantner und Röttgen

Initiiert wurde der Brief von der Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner und dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU). Röttgen sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, er sei sich bewusst, dass der Aufruf in Großbritannien als Intervention zugunsten eines zweiten Brexit-Referendums verstanden werde. Ausschlaggebend für die Initiative sei aber eine „politische Verpflichtung“ gewesen.

Lesen Sie auch: Parlament stimmt gegen Brexit-Abkommen: Wie geht es weiter?

Zu den Unterzeichnern gehören neben vielen anderen auch BDI-Präsident Dieter Kempf, DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann, der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, Daimler-Chef Dieter Zetsche, Tote-Hosen-Frontmann Campino und der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann.

Der britische Ex-Premierminister Tony Blair bezeichnete den deutschen Aufruf zur Abkehr vom Brexit als „sehr hilfreich“. In einem Interview der „Welt“ und anderer europäischen Medien sagte er: „Die öffentliche Meinung in Großbritannien zum Brexit wandelt sich. Daher ist es sehr wichtig, dass Europa klar sagt, dass Europa die Briten willkommen heißt, sollten sie ihre Meinung ändern.“ Aber es müsse auch klar gemacht werden, dass sich in den vergangenen 30 Monaten etwas verändert habe. „Vor allem in Hinsicht auf die Frage, wie wir mit dem Thema Einwanderung umgehen“, so Blair.

Merkel und Juncker telefonierten mit May

Die Bundesregierung will derweil zunächst den „Plan B“ der britischen Premierministerin Theresa May abwarten. Es sei nun an den Briten, den nächsten Schritt zu machen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Auf die Frage, ob die Bundesregierung Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien ausschließe, sagte Seibert: „Großbritannien ist jetzt dran, zu sagen, was der nächste Schritt, eine mögliche neue Richtung, ein neuer Vorschlag sein soll.“

Am Freitagnachmittag telefonierte die britische Premierministerin Theresa May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. May habe um das Telefonat gebeten, sagte ein Kommissionssprecher. Zum Inhalt des Telefonats hieß es lediglich, es habe einen „Austausch von Informationen“ gegeben. Die beiden seien sich einig gewesen, in Kontakt zu bleiben. May sprach zudem mit EU-Ratspräsident Donald Tusk über die nächsten Schritte auf britischer Seite, wie Tusk auf Twitter mitteilte. Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und May hätten bereits am Donnerstag miteinander telefoniert, sagte Seibert. Es sei darum gegangen, wie es nun weitergehe. Einzelheiten nannte auch Seibert nicht.

Lesen Sie auch: Die seltsame Rolle von Labour-Chef Corbyn

Von RND/dpa