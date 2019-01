Erneut haben Ermittler in Norddeutschland zugeschlagen, um Pläne für einen terroristischen Anschlag zu vereiteln. In Schleswig-Holstein wurden drei Iraker festgenommen. Laut BKA-Chef Holger Münch haben sie als anerkannte Flüchtlinge in Deutschland gelebt. Auch gegen einen in Ludwigslust lebenden Landsmann wird ermittelt.