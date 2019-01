Kiel

Der scheidende SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner hat seine Unterstützung für Fraktionsvize Serpil Midyatli als Nachfolgerin an der Spitze der Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein bekräftigt. «Ich wünsche ihr sehr, dass sie ein gutes Wahlergebnis bekommt», sagte Stegner am Montag im Blick auf den Landesparteitag Ende März in Norderstedt. Dann wird der 59-Jährige nach zwölfjähriger Amtszeit nicht wieder antreten.

Midyatli (43) ist bisher einzige Nachfolgekandidatin. Für den Fraktionsvorsitz im Landtag werde er definitiv wieder kandidieren, sagte Stegner. Die Frage, ob er für diesen Posten auch eine Bewerbung Midyatlis erwarte, verneinte Stegner. Er unterstütze sie beim Landesvorsitz und sie ihn beim Fraktionsvorsitz, sagte Stegner.

