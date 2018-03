Kiel. Stegner, der zugleich stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei ist, widersprach damit der Auffassung der Verfassungsschützer in Bund und Ländern, die keine Anhaltspunkte für eine Beobachtung sehen. Über die AfD-Politiker im Landtag erklärte Stegner im Interview: „Die fangen an, sich zu radikalisieren. Wenn man sich hier die Parteivorsitzende und den Fraktionsvorsitzenden anhört, ist das zwar immer noch Provinz, was die Spielklasse angeht. Aber die Gesinnung ist rechts.“