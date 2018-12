Der Parteitag erwacht



Noch ist die Messehalle leer. Gegen 10.30 Uhr startet hier der Parteitag der Superlative: Neben 1001 Delegierten, sind 1700 Gäste und 1600 Medienvertreter angemeldet – so viel wie noch nie zuvor.



Die CDU startet in einen besonderen Tag: Nach 18 Jahren erhält die CDU einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende. Sechs Wochen innerparteilicher Wahlkampf sind vorbei.



Angela Merkel hält auf dem CDU-Parteitag in Hamburg am Vormittag ihre letzte Rede als CDU-Vorsitzende. Die Entscheidung über ihre Nachfolge wird voraussichtlich am Nachmittag fallen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Gesundheitsminister Jens Spahn tritt auch an, gilt aber als chancenlos. Auch andere CDU-Mitglieder können sich auf dem Parteitag noch als Kandidaten vorschlagen lassen.



Merkel, die am 10. April 2000 erstmals zur CDU-Chefin gewählt wurde, hat ihre Bilanz schon vorweggenommen: „Es fühlt sich so an, dass ich sehr dankbar bin“, sagte sie am Donnerstag. Und erzählte auf dem Presseabend fröhlich von ihrer Verbindung zu Hamburg, ihrem Geburtsort. Dort sei sie auch als Kind mal auf einer Hochzeit von Verwandten gewesen - und prompt verloren gegangen.

Bevor es richtig losgeht, versammelt sich die CDU-Spitze erstmal zu einem Gottesdienst in der Hamburger St-Michaelis-Kirche.