Chemnitz

Der Deckname der Vereinigung heißt: „Revolution Chemnitz“. Sieben Männer sollen in Chemnitz eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet haben. Generalbundesanwalt Peter Frank soll die Ermittlungen eingeleitet haben. Sechs Männer wurden dem Bericht zufolge festgenommen, einer saß bereits im Haft. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein.

Die Beschuldigten gehören offenbar der Hooligan-, Skinhead- oder Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an. Ob sie an den rechtsextremen Ausschreitungen in der Stadt Ende August beteiligt gewesen waren, ist demnach noch unklar.

Der Plan der sieben Männer soll gewesen sein, Angriffe und Anschläge auf Ausländer und politisch anders Denkende zu begehen. Sie sollen bereits mit der Beschaffung von Schusswaffen befasst gewesen sein.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf dem Chemnitzer Stadtfest kam es zu rechtsextremen Ausschreitungen in der sächsischen Stadt. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt, die AfD gewann deutlich an Zustimmung und eine Debatte um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen und ganz Deutschland entfachte. Direkt im Anschluss begannen die Ermittlungen gegen die sogenannte „Bürgerwehr“. Bereits Mitte September wurden nach einer Demonstration 15 Mitglieder festgenommen.

Von RND/dpa/ngo