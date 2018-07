Der mangelnde Ausbau des Mobilfunknetzes in Deutschland bleibt weiter ein großes Problem. Ganze Dörfer sind noch ohne Anbindung - sie sind so genannte „weiße Flecken“. In Brandenburg ist nun ein Dorf mehr ans Netz angeschlossen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war vor Ort – vor dem großen Mobilfunkgipfel am Donnerstag in Berlin.