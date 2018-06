Washington

US-Präsident Donald Trump steht nach einem Militärgruß an einen Drei-Sterne-General aus Nordkorea in der Kritik. „Es ist eine übliche Gefälligkeit, entsprechend zurückzugrüßen, wenn ein Militäroffizier einer ausländischen Regierung salutiert“, sagte Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders.

Die nordkoreanischen Staatsmedien hatten ein Video von Trump veröffentlicht, in dem dieser dem Minister der Volksarmee zunächst die Hand schütteln will. Stattdessen salutiert No Kwang Chol aber. Beide nehmen dann die jeweils andere Begrüßungsgeste vor - Trump salutiert, während No seine Hand ausstreckt. Letztlich kommt es zum Handschlag.

Technisch befinden sich die USA und Nordkorea noch im Krieg

Trumps Geste bei dem historischen Gipfeltreffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un am Dienstag in Singapur hatte für Verwunderung und Kritik gesorgt. Washington und Pjöngjang befinden sich technisch noch im Krieg, weil nach dem Koreakrieg in den 1950er Jahren kein Friedensabkommen geschlossen wurde. Zudem zeigt Trump damit seinen Respekt vor einem diktatorischen Regime, das immer wieder mit Atomschlägen gedroht hat.

Bei Twitter gab es deutliche Reaktionen. So kritisierte US-Senator Chris Van Hollen, Trump lasse sich von Nordkoreas Propaganda einspannen.

Von dpa/RND