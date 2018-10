Trump zielt auf Russland, meint China – und trifft Europa

Mit strengeren Richtlinien für die Abgasgrenzwerte in Städten will Angela Merkel Diesel-Fahrverbote künftig erschweren. Die Kanzlerin sieht vor allem die Autoindustrie in der Verantwortung. Die Opposition kritisiert: „Gesundheitsgefahren lassen sich nicht wegdefinieren, nur weil die CDU das gern so hätte.“