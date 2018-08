Ankara

Die Türkei hat die Zölle auf bestimmte Einfuhren aus den USA erhöht. Darunter fielen etwa Reis, Fahrzeuge, Alkohol, Kohle und Schönheitspflegeprodukte, wie die türkische Regierung am Mittwoch im offiziellen Amtsblatt bekanntgab. Vize-Präsident Fuat Oktay schrieb auf Twitter, die Sonderzölle seien im Prinzip der Gegenseitigkeit zu verstehen - als Vergeltung für die wirtschaftlichen Angriffe der USA auf die Türkei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im Streit mit den USA zuletzt einen Boykott von Elektronikartikeln aus dem Land angekündigt.

Die türkische Lira hat in den vergangenen Tagen immens an Wert verloren. Ausgelöst wurde die Krise unter anderem von Bedenken wegen der Wirtschaftspolitik der türkischen Regierung sowie dem Streit mit Washington um einen in der Türkei festgehaltenen evangelikalen US-Pfarrer.

Von RND/dpa