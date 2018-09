Berlin

Auf einen türkischen Bildungsverein in Berlin-Neukölln ist mutmaßlich ein Brandanschlag verübt worden. In der Nacht zu Donnerstag brach dort ein Feuer aus. Brandermittler des Landeskriminalamts waren am Morgen vor Ort und sicherten spuren. Augenzeugen berichteten von Rußspuren an der Außenfassade des Gebäudes und eingeschlagenen Scheiben.

Auf dem Fußgängerweg ist ein Schriftzug zu sehen, der auf einen Konflikt zwischen Türken und Kurden hindeutet. „ Für Afrin. Seri Hilde“, lautete die Botschaft – heißt übersetzt: „Für Afrin. Steht auf.“ Die „B.Z.“ berichtete, dass Anwohner die Flammen bemerkt hatten und schnell löschten.

Im Januar waren türkische Bodentruppen in der nordsyrischen Region Afrin einmarschiert, um die Kurdenmiliz YPG aus dem Gebiet zu vertreiben. Ankara stuft sie als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ein.

Von RND/dpa