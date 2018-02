Sicherheitsrat prüft 30-tägige Feuerpause in Syrien

New York. Nach dem Abschuss eines israelischen Kampfflugzeugs durch die syrische Luftabwehr berät der UN-Sicherheitsrat über eine 30-tägige Feuerpause in Syrien. Das sieht ein von Kuwait und Schweden vorgelegter Resolutionsentwurf vor, über den der Rat in einer geschlossenen Sitzung diskutieren wollte, hieß es aus Diplomatenkreisen.

Die Feuerpause würde 72 Stunden nach Annahme der Resolution in Kraft treten, die ungehinderten Zugang für humanitäre Helfer in belagerten Gebieten fordert, darunter für das Rebellengebiet Ost-Ghuta nahe der Hauptstadt Damaskus.

Russland könnte Veto einlegen

Schwedens Außenministerin Margot Wallström sagte eine schwierige Diskussion voraus. „Es wird nicht leicht, die Resolution anzunehmen, aber wir werden es versuchen.“ Der Rat sei verpflichtet, „Differenzen zu überbrücken und einen Konsens darüber zu finden, dass die Gewalt endet und humanitäre Hilfe durchkommt“.

Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja, der die Resolution mit seinem Veto-Recht verhindern könnte, hatte eine Feuerpause vergangene Woche als „unrealistisch“ bezeichnet. Ob und wann über die Resolution abgestimmt werden könnte, war zunächst unklar.

Erst am Montag hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Syrien und den Iran vor einer neuen Konfrontation gewarnt.

Von RND/dpa