Washington

Per Dekret will US-Präsident Trump kurzfristig die Trennung illegaler Einwandererfamilien beenden. Er wolle eine Regelung unterschreiben, die dann von einem Gesetz ersetzt werden solle, hieß es am Mittwoch im Weißen Haus. „Wir möchten Familien zusammenhalten“, sagte Trump.

Laut Informationen der Nachrichtenagentur AP arbeite die US-Ministerin für Heimatschutz Kirstjen Nielsen derzeit an dem Dekret. Mitarbeiter der Behörde sollen künftig angewiesen werden, Familien nach ihrer Festnahme gemeinsam unterzubringen.

In den vergangenen Tagen hatten sowohl Demokraten als auch Republikaner die umstrittene Grenzpolitik der Regierung verurteilt. Darunter auch die derzeitige First Lady Melania Trump und die einstige First Lady Laura Bush.

Mehr als 2300 Kinder wurden nach Behördenangaben seit Mai von ihren Eltern beim illegalen Grenzübergang getrennt. Sie wurden in provisorische Lager oder zu Pflegefamilien gebracht. Über die Zustände in den Einrichtungen ist nur wenig bekannt. Veröffentlichte Bilder zeigten Kinder hinter Käfigwänden.

