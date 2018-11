Kiel

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) verkündete in Kiel außerdem, dass die EU entgegen ihrer bisherige Praxis erlaubt, dass Herdenschutz-Maßnahmen wie Elektro-Zäune zu 100 statt bisher 80 Prozent gefördert werden können. Weil diese Regelung erst noch in die Richtlinien integriert werden muss, kann sie aber erst im Jahr 2019 greifen.

Aufbauhilfe für Zäune

Gefördert werden sollen künftig auch automatisierte Systeme, die den Zaunaufbau erleichtern. "Dies ist mithilfe von speziellen Quads möglich. Ich setze mich dafür ein, dass das Land solche Quads anschafft. Sie sollen Weidetierhaltern zur Verfügung stellt, damit beim Auftauchen eines Wolfes in dem Gebiet schnell ein Zaun aufgebaut werden kann", erklärte der Minister.

Er reagierte damit auf die Kritik von Schafhaltern, der Aufbau eines Zauns sei bei wechselnden Weiden nicht leistbar. Die Quads sollen diese Arbeit deutlich erleichtern und beschleunigen.

400000 Euro für Herdenschutz

Außerdem soll das Geld noch einmal aufgestockt werden, so dass in diesem Jahr allein 400000 Euro für Herdenschutz bereitgestellt wird. Förderfähig soll künftig auch die Wartung der Zäune werden. "Gerade die Schafhalter haben eine wichtige Funktion beim Artenschutz. Ich möchte sie deshalb so weit wie möglich unterstützen", sagte Albrecht. Das gelte bei Präventionsmaßnahmen, wenn ein Wolf in der Nähe auftaucht. Das gelte weiterhin auch in Wolfsgebieten.

Wolfsgebiet nur in Absprache

Bisher ist nur der Kreis Herzogtum Lauenburg als Wolfsgebiet ausgewiesen. Dort haben Weidetierhalter auf Antrag bis zu 80 Prozent Zuschüsse für Wolfsschutzzäune erhalten. Mehrere Hundert Hektar wurden eingezäunt.

Seither hat nach Auskunft den Ministeriums kein Wolf einen solche Zaun überwunden. "Auch im übrigen Schleswig-Holstein gab es bisher keinen Schafsriss, bei dem der Wolf einen Wolfsschutzzaun überwunden hat", betonte Albrecht.

Hier wurde der Wolf in Schleswig-Holstein gesichtet

Umweltminister Jan Philipp Albrecht hält es für möglich, dass ein weiterer Kreis als Wolfsgebiet ausgewiesen wird. In Frage kämen die Kreise Segeberg, Pinneberg und Steinburg, weil es dort in diesem Jahr verstärkt zu Rissen kam.

Sie können oben links das Menü öffnen und sich noch mehr Ebenen (Wolfssichtungen seit 2008) anzeigen lassen. Hierzu bitte einfach den Haken vor dem entsprechenden Jahr setzen.

Ein Wolfsgebiet werde es aber nur in Übereinstimmung mit den Weidetierhaltern vor Ort geben, sagte Albrecht. Viele Halter sehen ein Wolfsgebiet eher negativ: Denn dort können sie Entschädigungen nur noch erhalten, wenn sie die Weideflächen vorschriftsmäßig einzäunen und dauerhaft unter Strom halten.