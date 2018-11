Hamburg

Das Wohnhaus des amtierenden Vizekanzlers und ehemaligen Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz ist von mehreren Angreifern beschädigt worden. Eine Gruppe von rund 14 Personen hatte zunächst einen Autoreifen vor dem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Altona angezündet und danach mit Farbe gefüllte Marmeladengläser gegen die Hauswand geworfen, teilte die Polizei mit.

Die Täter seien anschließend geflüchtet. Der SPD-Politiker selbst war zum Tatzeitpunkt nicht in seiner Wohnung. Wenn Scholz zuhause ist, wird das Haus von Polizisten in einem Wachhäuschen beschützt. Die Angreifer hatten laut „ NDR“ auch versucht, den kleinen Container in Brand zu setzen. Eine Polizeistreife habe den Brand bemerkt und konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken. Am Tatort wurden auch Pflastersteine gefunden, von den Tätern fehlte allerdings jede Spur. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen einer politischen Straftat.

Ob der Angriff im Zusammenhang mit dem aktuellen G20-Gipfel in Buenos Aires steht, ist unklar. Während des G20-Treffens in Hamburg im vergangenen Jahr war es in der ganzen Stadt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Der ehemalige Bürgermeister Scholz befindet sich mit Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg nach Argentinien.

Von RND/dpa