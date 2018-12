Berlin

Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden steigt die Union in der Wählergunst weiter. Im neuen ARD-„ Deutschlandtrend“ gewinnen CDU und CSU einen Prozentpunkt hinzu - wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Union nun auf 31 Prozent. Auch der Koalitionspartner SPD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und steht nun bei 15 Prozent. Vorige Woche hatte sich die Union in der Umfrage bereits von 26 auf 30 Prozent verbessert.

Zweitstärkste Partei bleiben in der Infratest-dimap-Umfrage unter 1048 Wahlberechtigten die Grünen mit unverändert 20 Prozent. Die AfD verliert einen Punkt und steht aktuell bei 13 Prozent. Ebenfalls unverändert bleiben Linke und FDP mit jeweils 8 Prozent.

Von RND/dpa/lf