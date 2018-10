New York

Wegen eines verdächtigen Pakets ist am Mittwoch das Time-Warner-Gebäude in New York evakuiert worden. In dem Büro-Tower sitzt unter anderem der Nachrichtensender „CNN“. Auch das Mandarin Oriental Hotel und mehrere Geschäfte sind in dem Komplex angesiedelt.

Die New Yorker Polizei sperrte das Gebiet rund um den Columbus Circle großzügig ab und rief die Bürger auf, den Bereich zu meiden. CNN teilte via Twitter ein Video, das die Evakuierung während einer Live-Sendung zeigt. Während die Moderatoren im Vordergrund ihre Arbeit fortsetzen, ist bereits der Alarm zu hören. Wenig später verlassen die ersten Kollegen im Hintergrund bereits das Gebäude.

Das Team setzte ihre Moderation kurzerhand auf der Straße vor dem Gebäude fort.

Von RND/mkr