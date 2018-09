Erfurt

Hat die AfD in Thüringen verfassungsfeindliche Bestrebungen? Der Verfassungsschutz des Landes will die Partei ab sofort systematisch daraufhin untersuchen, berichten MDR, tagesschau.de und Welt übereinstimmend. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wurde ebenfalls bestätigt, dass ein Prüfverfahren eingeleitet werden soll.

Im Fokus der zeitlich befristeten Prüfung steht dem Bericht des MDR zufolge, inwieweit sich die AfD vom Rechtsextremismus abgrenzt. Dafür werde Personal abgestellt. Je nach Ausgang der Prüfung soll die Partei dann beobachtet werden. Die Ergebnisse seien ergebnisoffen. Eine Prüfung gilt als Vorstufe zu einer Beobachtung.

Die Behörde sehe sich aber gesetzlich verpflichtet, ersten Anhaltspunkten für verfassungsfeindliche Aktivitäten der AfD nachzugehen. Auslöser des Prüfverfahrens sollen vor allem Äußerungen Höckes sein. Es soll geklärt werden, inwieweit sich die Thüringer AfD „nur offiziell vom Rechtsextremismus abgrenzt, aber faktisch eine Annäherung stattfindet“, schreibt der MDR weiter. „Entscheidend ist dabei die Frage, inwieweit extremistische Positionen die Partei insgesamt prägen.“

Um diese Frage zu klären, werde der Verfassungsschutz öffentlich zugängliches Material zur AfD auswerten. Nachrichtendienstliche Mittel sollen demnach nicht eingesetzt werden.

Verfassungsschutzbericht wird vorgestellt

Offiziell könnte die Überprüfung am Donnerstagmittag werden. Um 12 Uhr stellt Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) in Erfurt den Verfassungsschutzbericht vor. Ein Schwerpunkt des neuen Berichts ist die rechtsextreme Szene sowie die hohe Zahl an Rechtsrock-Konzerten. Aber auch die wachsende Zahl sogenannter Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik und ihrer Gesetze leugnen, dürfte eine Rolle spielen.

Maier hatte in der vergangenen Woche eine personelle Aufstockung des Verfassungsschutzes um zehn Mitarbeiter gefordert, damit die Behörde ihrer Rolle als Frühwarnsystem beim Schutz vor extremistischen Gefahren besser meistern könne.

