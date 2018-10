Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hält ein Fahrverbot in Kiel für wahrscheinlich. „Ich kann mir auf Grundlage dessen, was das Umweltministerium berechnet hat, kaum vorstellen, dass es ohne ein zumindest teilweise verhängtes Fahrverbot an dieser Stelle gelingen wird, die Werte einzuhalten."