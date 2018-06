Kiel

"Es bleibt für mich persönlich (...) das ungute Gefühl zurück, Opfer einer politisch motivierten Strafverfolgung geworden zu sein“, sagte Schnurrbusch am Donnerstag.

Das Kieler Landgericht hatte die Durchsuchung des Abgeordnetenbüros und der Wohnung des Politikers am Mittwoch für rechtswidrig erklärt. Hintergrund der Durchsuchung am 20. Juli 2017 war ein Facebook-Eintrag, in dem die Antifa mit der nationalsozialistischen SA gleichgesetzt worden sein soll. Nach Ansicht der Richter hat sich der Verfasser in dem konkreten Fall aber deutlich distanziert von der mit dem Symbol verbundenen Bedeutung, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Schnurrbusch: Habe nie etwas auf Facebook gepostet

Schnurrbusch soll als AfD-Sprecher presserechtlich für die geschlossene Facebook-Gruppe verantwortlich gewesen sein. „Dass das Gericht für diese Entscheidung elf Monate benötigt hat, obgleich der Sachverhalt einfach und die Rechtswidrigkeit der Durchsuchungen offensichtlich war, empfinde ich als nur schwer erträglich“, sagte er. Selbst habe er noch niemals etwas auf Facebook gepostet.

Der AfD-Politiker hatte selbst Beschwerde gegen die Durchsuchungen eingelegt. Für diese habe bereits der nötige Anfangsverdacht gefehlt. „Denn die auf Facebook erfolgte Veröffentlichung der in Rede stehenden Zeichen und Symbole erfolgte in einem wertenden Kontext, der offensichtlich der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen diente“, sagte Schnurrbusch.

Von dpa