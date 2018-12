Brüssel

In Belgien könnt wegen des Koalitionsstreits über den UN-Migrationspakt die Regierung zerbrechen: Die nationalistische flämische Regionalpartei N-VA droht mit dem Rückzug aus dem Regierungsbündnis, sollte Belgien den Pakt am Montag unterzeichnen. Der liberale Ministerpräsident Charles Michel zeigte sich am Samstagabend dennoch entschlossen, zum entscheidenden UN-Gipfel nach Marrakesch in Marokko zu fliegen, wo der Pakt bestätigt werden soll. Würden die flämischen Nationalisten dann tatsächlich die Regierung verlassen, wolle er laut Agentur-Berichten die Ministerposten des Koalitionspartners mit Staatssekretären zu besetzen –also: mit einer Minderheitsregierung weiterzumachen.

Zuletzt war das Kabinett am späten Samstagabend zu einer Krisensitzung zusammengekommen, in der offenbar kein Kompromiss erreicht wurde. Michel will nach wie vor nach Marokko zur Unterzeichnung des UN-Migrationspakts reisen, die N-VA lehnt den UN-Vertrag weiterhin kategorisch ab. Die EU-Mitglieder Slowakei, Bulgarien, Österreich, Ungarn, Polen und Tschechien haben dem Papier bereits eine Absage erteilt.

Erbitterter Widerstand aus der eigenen Regierung

Michel bekräftigte nach der Sitzung, dass er trotz des Widerstands der N-VA nach Marrakesch fliegen werde. Er werde „als Regierungschef einer verantwortungsbewussten Koalition“ in das Flugzeug steigen und nach seiner Rückkehr mit dem Parlament über die Regierungskrise beraten.

Der „Globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“ soll helfen, Migration besser zu organisieren sowie Arbeitsmigranten vor Ausbeutung zu schützen. In Deutschland hatte die AfD ebenfalls eine Debatte darüber entfacht. Doch stellte sich der Bundestag dahinter. Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Montag zur Annahme des Pakts nach Marrakesch reisen.

Sieben EU-Staaten wollen Migrationspakt nicht zustimmen

Das hat auch der belgische Regierungschef Michel angekündigt - trotz erbitterten Widerstands seines Koalitionspartners N-VA. Da beide keine gemeinsame Linie fanden, legte Michel die Entscheidung in die Hand des Parlaments. Dort überstimmte am Donnerstag eine Mehrheit aus Koalitions- und Oppositionsabgeordneten die N-VA.

N-VA-Fraktionschef Peter De Roover sagte am Mittwoch: „Mit der N-VA in der Regierung wird Belgien den Pakt nicht billigen, nicht in Marrakesch und nicht in New York.“ Premier Michel hatte die N-VA zuvor ermahnt, die Regierung nicht platzen zu lassen. „Wer jetzt den Stecker zieht, handelt unverantwortlich“, sagte er dem Sender Bel RTL.

Ausgehandelt hatten ihn alle UN-Mitglieder außer den USA

Der Pakt trifft inzwischen in vielen EU-Ländern auf Vorbehalte rechter Parteien. Obwohl die EU-Kommission alle Mitgliedsstaaten zur Unterstützung aufrief, stiegen Österreich, Ungarn und andere frühzeitig aus. Am Mittwoch erklärten dann die Slowakei und Bulgarien, sie würden nicht an der UN-Migrationskonferenz in Marrakesch teilnehmen.

UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet kritisierte die Abkehr von der rechtlich nicht bindenden Vereinbarung, die aber Appell-Charakter hat. Der Migrationspakt war von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen außer den USA ausgehandelt worden. „Statt Führungsstärke zu beweisen und ein gutes Beispiel zu geben, schauen manche Führungspersönlichkeiten auf Umfragen und überlegen, ob die Menschen Angst vor Migration haben“, sagte Bachalet in Genf. Politiker müssten den Menschen vielmehr Werte und Prinzipien darlegen. „Wenn jemand politisches Kapital hat, muss er es hier zum Einsatz bringen, um das zu tun, was richtig ist“, sagte sie.

Von RND/dpa