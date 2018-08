Washington

Audioaufnahmen von der Veranstaltung, die von Dutzenden christlichen Pfarrern und Anhängern des Präsidenten besucht wurde, lagen Medienorganisationen wie der Zeitung „The New York Times“ vor.

Trump sprach lobend von den Anstrengungen seiner Regierung, Anliegen von konservativen Christen zu stärken. Er warnte, diese könnten schnell rückgängig gemacht werden. „Sie sind eine Wahl davon entfernt, alles zu verlieren, was Sie haben“, sagte Trump zu den Teilnehmern des Dinners. Sollten die Demokraten gewinnen, würden sie „alles kippen, was wir getan haben und sie werden es schnell und gewaltsam machen“, sagte der Republikaner. Trump erwähnte als besondere Gefahr die „Antifa“, also linksautonome Gruppen.

Von RND/AP