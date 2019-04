Berlin

In Deutschland sind negative Einstellungen gegenüber Asylsuchenden weit verbreitet. Jeder Zweite äußert Vorbehalte, wenn er zu Asylsuchenden befragt wird. Das geht aus der neuen Mitte-Studie zu rechtsextremen Einstellungen hervor, die alle zwei Jahre von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) herausgegeben wird und die dem „Spiegel“ und der „Zeit“ vorab vorlag.

Verlorene Mitte - Feindselige Zustände“ - diesen alarmierenden Titel trägt die aktuelle Auflage der Studie, für die im Zwei-Jahres-Rhythmus die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen in Deutschland gemessen wird. Andreas Zick, Beate Küpper und ihre Mitautoren stellen nach Auswertung der Ergebnisse einer repräsentativen Befragung eine „Verfestigung und Normalisierung rechter Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft“ fest.

Details stellen sie an diesem Donnerstag in Berlin bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung vor, die Auftraggeber der Studie ist. So alarmiert wie heute waren die Forscher früher nicht. 2014 schrieben sie über die „fragile Mitte“. Zwei Jahre später war dann von der „gespaltene Mitte“ die Rede.

Diese Fragen wurden in der Erhebung gestellt

Wie der „Spiegel“ vorab aus der Studie zitiert, wuchs die Gruppe derer, die Vorbehalte gegenüber Ausländern haben, im Vergleich zum Jahr 2016 noch einmal, obwohl die Zahl der Asylsuchenden rückläufig ist. Der Wert stieg von 49,5 Prozent im Jahr 2016 auf nun 54,1 Prozent an. Es ist das höchste Ergebnis, seitdem 2011 erstmals Meinungen über Asylsuchende abgefragt wurden.

Die Studienteilnehmer bewerteten in der Befragung in vier bis fünf Abstufungsmöglichkeiten (von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“) unter anderem folgende Thesen: „Es leben zu viele Ausländer in Deutschland“, „Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt“ oder „Die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit“.

Verankerung rechtspopulistischer Einstellungen

Die Autoren beobachten zudem mit Sorge eine Verankerung rechtspopulistischer Einstellungen in der Bevölkerung. „Sie sind in der Mitte normaler geworden“, heißt es in der Studie. Erstmals wurden die Teilnehmer auch zu Verschwörungstheorien befragt. Viele Menschen glauben demnach, dass Politiker nur Marionetten anderer Mächte sind.

Die Studie basiert auf repräsentativen Befragungen, die die FES alle zwei Jahre in Auftrag gibt. Sie entstand in Kooperation mit dem Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld.

Von RND/ngo mit dpa