Berlin

Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht spricht sich unmittelbar vor der Entscheidung in New York gegen einen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) aus. „Wer wie die Bundesregierung nicht bereit ist, die Völkerrechtsbrüche von US-Präsident Trump wie den US-Angriff auf Syrien auch nur beim Namen zu nennen, qualifiziert Deutschland nicht gerade für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat“, sagte Wagenknecht dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Wir brauchen eine friedliche Wende in der deutschen Außenpolitik. Wer meint, derart willkürlich mit der Einhaltung des Völkerrechts umgehen zu müssen, schwächt auch die Institutionen der friedlichen Konfliktbeilegung wie die UN“, so Wagenknecht. Deutschland soll an diesem Freitag für zwei Jahre in den UN-Sicherheitsrat gewählt werden.

Von RND