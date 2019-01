Der US-Sicherheitsberater John Bolton besucht am Dienstag die Türkei. Dabei dürfte es um den US-Truppenabzug aus Syrien und die Rolle die Türkei gehen. Der türkische Präsident Erdogan kündigt in einem Gastbeitrag für die „New York Times“ an, eine führende Rolle im Friedensprozess übernehmen zu wollen.