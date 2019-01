Kiel

Dem von Sayn-Wittgenstein geführten Landesvorstand bescheinigte Nobis zudem "unpolitischen Müßiggang". Auf Facebook wurde Jörg Nobis wegen seiner öffentlichen Kritik am Mittwoch offenkundig von Mitgliedern und Anhängern der Partei teils auch heftig kritisiert.

Sayn-Wittgenstein hatte am Dienstag offiziell ihren Rücktritt vom Landesvorsitz bekanntgegeben, nachdem ihr der Bundesvorstand im Dezember die Ausübung des Amtes untersagt hatte. Die 64-Jährige hatte 2014 für einen Verein geworben, der mittlerweile auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD steht und vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuft wurde. Deshalb wurde Sayn-Wittgenstein am 4. Dezember aus der Fraktion in Kiel ausgeschlossen. Dem Landtag gehört sie aber weiterhin an.

Nobis spricht sich für Partei-Ausschluss aus

"Um Schaden von der Partei abzuwenden, wäre einzig und allein ihr Austritt aus der Alternative für Deutschland konsequent und folgerichtig gewesen", schrieb Fraktionschef Nobis in seinem Facebook-Eintrag. "Dem Bundesvorstand liegt eine eidesstattliche Erklärung eines unserer Mitarbeiter vor, in der er detailliert schildert, wie Frau von Sayn-Wittgenstein ihm gegenüber im November 2018 (!) unmissverständlich den Holocaust geleugnet hat", hieß es weiter. "Der Mitarbeiter ist pensionierter Oberstaatsanwalt aus Kiel und selbst kein Parteimitglied."

Bundes-Chef verlangt ebenfalls Austritt

Auch der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen forderte die bisherige AfD-Landesvorsitzende zum Austritt aus der Partei auf. Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist gut, dass sie ihren Rücktritt als Landesvorsitzende erklärt hat, noch besser wäre es, sie würde die Partei verlassen."

Auf die Frage, ob es ihn erschrecke, dass von Sayn-Wittgenstein im Dezember 2017 um ein Haar Co-Parteivorsitzende geworden wäre, antwortete Meuthen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit "Ja". Die Überraschungskandidatin war auf einem AfD-Bundesparteitag in Hannover gegen Georg Pazderski angetreten. Sie zog ihre Kandidatur nach einem Patt schließlich zurück, als sich Alexander Gauland zur Wahl stellte.

Von RND/dpa