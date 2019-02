Berlin

Der Reichstag soll besser vor möglichen Terrorangriffen geschützt werden, denn die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Parlamentsgebäude sind nicht ausreichend. Das geht aus Äußerungen von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) in einem Interview mit der Berliner Zeitung hervor.

„Wenn Sie unsere Sicherheitsleute fragen, sind die schon ganz verzweifelt, allein schon was den Ebertplatz angeht“, sagte Kubicki, der zugleich Chef der Bundestags-Baukommission ist, in dem Gespräch. „Ein mit Sprengstoff beladener Lkw könnte dort nahezu unbehelligt in den Reichstag fahren“, so Kubicki. „Die kleinen Hamburger Gitter am Ebertplatz halten nichts und niemanden ab“, warnt der Politiker. Dieses Problem solle aber gelöst werden. „Wir sind mit dem Bezirk Mitte in sehr intensivem Kontakt, um die Frage einer vernünftigen Öffnung und Sicherung des Ebertplatzes zu erörtern“, sagte Kubicki.

Ein Zaun für den Ebertplatz und einen Graben zum Platz der Republik

Fachleute können sich vorstellen, den Ebertplatz während der Sitzungen des Bundestags durch eine ausfahrbare Zaunanlage abzuschirmen, die sich später wieder im Boden versenken lässt. So könnte der Ebertplatz geschützt werden, wenn es nötig ist, zugleich aber wieder für das breite Publikum geöffnet werden, wenn das Parlament nicht tagt. Zurzeit ist der Platz ganzjährig mit Gittern abgesperrt.

Nach dem Attentat von Anis Amri mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember 2016 spielen in den Überlegungen der Sicherheitsbehörden verstärkt Angriffsszenarien mit Fahrzeugen eine Rolle. Daraus resultieren beispielsweise Pläne, den Schlossplatz in Mitte mit Pollern vor Attacken mit Lastwagen zu schützen. Wie berichtet, ist vorgesehen, die Portale des neuen Schlosses mit herausfahrbaren Pollern zu schützen.

Von RND/BLZ