Kiel

Winfried Kretschmann konnte 74 Prozent erreichen. Unzufrieden sind mit Günther 26 Prozent, mit Kretschmann 22 Prozent. Dies ergab eine Forsa-Studie für das RTL/n-tv-Trendbarometer.

Söder schlechteste Zufriedenheitswerte

Günthers Werte bestätigen im Wesentlichen die Ergebnisse einer Umfrage aus dem April. Damals hatten ihn 70 Prozent als guten Ministerpräsidenten eingestuft. In der jetzigen Umfrage hat der Bayer Markus Söder (CSU) von allen Regierungschefs der Flächenländer die schlechtesten Zufriedenheitswerte. 64 Prozent aller gefragten Bayern erklärten sich mit Söders Arbeit unzufrieden. Gefragt wurden knapp 7500 Wahlberechtigte in den Flächenländern, allerdings nicht in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.

Von dpa