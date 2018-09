Im Mordprozess um die erstochene 17-jährige Mireille haben Rettungskräfte am Donnerstag am Landgericht Flensburg ihre ersten Eindrücke geschildert. Der Angeklagte, der zu dem Zeitpunkt in der Wohnung gewesen sei, habe verzweifelt und betroffen gewirkt, schilderten die Zeugen.