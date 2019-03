Christinenthal

Eine 41 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Dienstag von der Straße abgekommen und gestorben. Wie die Polizei am Dienstagmorgen sagte, war die Frau aus dem Kreis Plön auf der Bundesstraße 430 unterwegs. Bei Christinenthal ( Kreis Steinburg) verlor sie nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab, das Auto drehte sich und wurde schließlich auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Von RND/dpa