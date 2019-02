Kiel

"Damit wird deutlich, dass der mit Abstand größte Teil der Stellen die Polizeiarbeit vor Ort in der Fläche verstärken wird", sagte Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) am Freitag in Kiel.

Grote sprach von einem ganz wesentlichen weiteren Baustein zur Steigerung der öffentlichen Sicherheit in Schleswig-Holstein und auch zur dringend notwendigen Entlastung der Mitarbeiter der Landespolizei.

Von dpa