Schenefeld

Bei einem Auffahrunfall auf der A23 auf Höhe der Raststätte Kaaksburg (Kreis Steinburg) sind am Sonnabend fünf Menschen verletzt worden - darunter ein sechsjähriges Kind.

Der 30 Jahre alter Fahrer sei auf der Strecke in Richtung Hamburg vermutlich in einen Sekundenschlaf gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sein Wagen sei ungebremst mit möglicherweise 200 km/h auf das Auto einer Familie aufgefahren. Beide Fahrzeuge wurden in die Mittelleitplanke geschleudert.

Verletzter kam mit Hubschrauber in Klinik

Der 30 Jahre alte Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden lebensgefährlich verletzt. Die Familie - ein Ehepaar und ihr sechsjähriger Sohn - wurden schwer verletzt.

Durch den Aufprall wurde ein Autos so stark beschädigt, dass ein Unfallbeteiligter eingeklemmt wurde und aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Für den Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber aus Rendsburg angefordert. Dieser brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die A23 zwischen der Ausfahrt Schenefeld und Itzehoe Nord für die Bergungsarbeiten komplett. Die Vollsperrung der Autobahn wurde nach drei Stunden aufgehoben.

Von KN-online