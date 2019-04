Hamburg/Kiel

Außerdem starten Bremen und Niedersachsen in die Ferien. Die Staugefahr auf den Straßen ist nach ADAC-Angaben jedoch relativ gering. "Es wird nicht so dramatisch sein wie am kommenden Oster-Wochenende", sagte ADAC-Sprecher Christian Hieff am Freitag. Bis zu 30 Prozent der Hamburger seien Spontan-Entscheider in Sachen Kurzurlaub.

Stockenden Verkehr kann es unter anderem auch auf der A1 zwischen Hamburg und der Ostseeküste geben, der A23 zwischen Pinneberg und Hamburg, sowie auf der A7 zwischen Großenaspe und Neumünster, zwischen Warder und Rendsburg und im Bereich der Rader Hochbrücke. Auch vor der dänischen Grenze in Richtung Norden müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen.

Polizei mahnt zur Rettungsgasse

Die Polizei ermahnt die Autofahrer, im Osterreiseverkehr an diesem Wochenende rechtzeitig an Rettungsgassen zu denken. "Nicht erst, wenn das Auto steht. Dann ist ein hin- und herrangieren kaum noch möglich", sagte Dennis Schneider vom Landespolizeiamt am Freitag in Kiel.

Werden keine Rettungsgassen gebildet oder zusätzlich Einsatzkräfte behindert, koste das "200 beziehungsweise 240 Euro Strafe. Nicht zu beziffern sind die Folgen, die ein verspätet eingetroffener Notarzt für verletzte Unfallopfer haben kann", sagte Schneider.

Bestes Frühlingswetter am Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst versprach Sonnabend für Schleswig-Holstein Höchstwerte um 18 Grad, nur an der Ostsee soll es mit 13 Grad deutlich frischer ausfallen. Am Sonntag soll es im Norden etwas kühler werden.

Von dpa