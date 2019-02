Husum

Abzocke an der Wohnungstür! Weil eine 74-jährige Frau aus Husum nicht mehr in ihre Wohnung kam, suchte ein Nachbar der Rentnerin nach einem Schlüsselnotdienst im Internet. Sie kontaktierten die Firma telefonisch, nach einer Stunde tauchte ein Mitarbeiter auf. Dieser machte sich dann auch sofort daran, das defekte Schloss auszutauschen.

Türschloss defekt: Preis für Reparatur wurde vorab nicht vereinbart

Nach einer Stunde dann der Schock: Der Mitarbeiter des Schlüsseldiensts stellte nach dem Aufbohren des Türschlosses und den Einbau eines neuen Schlosses 1075 Euro in Rechnung. Den überteuerten Betrag tippte er auch auf dem EC-Karten-Gerät ein.

Laut Polizei gab die Frau aus Husum überrumpelt und perplex ihre PIN ein und bezahlte. Eine Rechnung erhielt sie nicht. Über den Preis sei zuvor nicht gesprochen worden.

Nach der Bezahlung wandte sich die Rentnerin an die Polizei in Husum und erstattete Anzeige. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts auf Wucher. Denn die Notlage der 74-Jährigen könnte vom Schlüsseldienst dahingehend ausgenutzt worden sein, dass die Bezahlung in einem auffälligen Missverhältnis zur erbrachten Leistung stand.

So können Sie Abzocke beim Schlüsseldienst verhindern

Die Polizei rät Menschen, die nicht mehr in ihre Wohnung kommen, folgendes: