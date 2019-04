Beim Bezirksliga-Fußballspiel Oststeinbek (Kreis Stormarn) gegen Bergedorf sind am Freitagabend 60 Polizeibeamte angerückt. Die Beamten stürmten am Ende der Partie das Feld, um die beiden Fanlager von einander zu trennen, teilte die Polizei am Sonnabend mit.