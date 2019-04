Die Ärzte sind am Limit, kritisiert der Marburger Bund in Schleswig-Holstein. Die Gewerkschaft ruft deshalb Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken am 29. April zum Warnstreik auf. So sollen in den Tarifverhandlungen bessere Planung, weniger Belastung und mehr freie Zeit durchgesetzt werden.