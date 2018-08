Lensahn

Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Angaben zur Höhe des Schadens lagen auch am Mittwoch noch nicht vor.

Das Feuer hatte am Dienstag in Lensahn und Umgebung zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. So musste die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Pelzerhaken und Oldenburg Süd wegen des Rauchs für mehrere Stunden voll gesperrt werden. In Tausenden Haushalten fiel bis zum Abend der Strom aus, weil am Morgen eine direkt über das Gelände des Recyclinghofs führende 110-KV-Leitung aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden musste.

Keine Verletzten

Insgesamt waren rund 160 Feuerwehrleute, Helfer des Technischen Hilfswerks (THW), Berater von Umweltbehörden und Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei niemand.

Von dpa