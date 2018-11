Kiel - Altstadt

Als erstes wird an diesem Sonnabend im Holstein Stadion auf die Aktion aufmerksam gemacht: Beim Spiel der Störche gegen Sandhausen wird auf dem Laufband auf die Aktion der Zonta-Frauen hingewiesen – für die Beleuchtung ist am Mittag noch zu früh. Doch als sich später die Dunkelheit über die Förde senkt, werden an vielen Stellen im Kieler Stadtgebiet Gebäude in warmem Orange angeleuchtet - das Rathaus und Opernhaus, die Glasfassade im Wissenschaftspark und das Uni-Hochhaus, das 2. Polizeirevier, die Kassenzahnärztliche Vereinigung, der DRK-Landesverband… Auch viele Unternehmen unterstützen die Zonta-Aktion „Nein zu Gewalt an Frauen“ durch orange gestaltete Schaufenster. Und vor dem Landtag bleiben die Passanten vor einem Boot stehen, das in orangefarbenes Licht getaucht ist.

Mahnwache für die Gewaltopfer

Währenddessen halten die Frauen vom Zonta Club Kiel mit Passanten vor dem Kieler Kloster eine Mahnwache im Gedenken an jene Frauen ab, die die Gewalt nicht überlebt haben. 147 waren es 2017 in Deutschland und für jede wird in Kiel eine Kerze entzündet. Eine weitere Kerze stellt Zonta-Präsidentin Frauke Pape für Delali A. auf, die im Dezember 2016 von ihrem Ehemann in Kronshagen angezündet worden war und später ihren Brandverletzungen erlag. Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betont, dass Gewalt gegen Frauen nicht auf eine Nationalität begrenzt ist, sondern immer noch in der Mitte der Gesellschaft stattfindet.

"Zeigen Sie Zivilcourage"

Am Ende der Mahnwache appelliert die Ministerin eindringlich: „Wir müssen Gewalt ächten, jeden Tag und bei jeder Gelegenheit. Vor allem müssen wir die Ursachen von Gewalt bekämpfen. Jede und jeder ist aufgerufen, Zivilcourage zu zeigen, nicht weg-, sondern hinzusehen. Wir alle müssen aufstehen, wenn wir Gewalt wahrnehmen – im häuslichen Umfeld, aber auch in der Arbeitswelt oder im öffentlichen Raum.“

Aktion auch an anderen Orten

Weitere Aktionen zu „Orange your City finden zeitgleich unter anderem in Kronshagen, Rendsburg, Büdelsdorf und Molfsee statt.

Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen: 08000 116016