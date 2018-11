Kiel

Das sagte Bernd Buchholz (FDP) anlässlich der Jahresveranstaltung des Europäischen Sozialfonds (ESF), die am Donnerstag im Wissenschaftszentrum Kiel stattfindet. "Das ist erfreulicherweise weit mehr als eine Verdoppelung", sagte der Minister.

Flüchtlinge und Migranten profitierten derzeit auch von der sehr guten Verfassung des schleswig-holsteinischen Arbeitsmarktes. So habe es im vergangenen Monat die niedrigste Zahl an Arbeitslosen in einem Oktober seit 27 Jahren gegeben. Die Erfolge bei der Integration beruhten aber auch auf der gemeinsamen Arbeit von Unternehmen, der Agentur für Arbeit, den Jobcentern sowie vielen engagierten Organisationen.

"Auch wenn schon einiges erreicht worden ist, liegt noch ein langer Weg vor uns", sagte Buchholz. Er sei aber davon überzeugt, dass sich die Anstrengungen lohnen: für die einzelnen Menschen, aber – mit Blick auf den Fachkräftemangel – auch für die Wirtschaft und damit für die Gesellschaft insgesamt.