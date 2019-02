Sönke-Nissen-Koog

Nordsee statt Südsee: Kleine Singvögel wie Schneeammer, Ohrenlerche und Berghänfling flüchten vor der bitteren Kälte Nordeuropas nach Deutschland. Für sie ist das raue Wetter Schleswig-Holsteinsgleichbedeutend mit dem „sonnigen Süden“, sagt Nationalpark-Ranger Martin Kühn. Sie kommen jedes Jahr im Herbst und bevölkern bis März die Deiche und das Vorland.

Wattenmeer gilt als vogelreichste Region

Das Wattenmeer gilt nach Angaben der Nationalparkverwaltung als vogelreichste Region Mitteleuropas. Als Drehscheibe des Vogelzugs hat das Gebiet aus Wattflächen mit Rinnen und Prielen, mit Sandbänken, Dünen und Salzwiesen eine existenzielle Bedeutung für die Zugvögel. Naturschützer organisieren für Hobby-Ornithologen spezielle Touren. So können auch ungeübte Beobachter unter Anleitung die kleinen Vögel entdecken.

Derzeit leben im Wattenmeer unter anderem bis zu 35 000 Berghänflinge und bis zu 9000 Ohrenlerchen, weiß Kühn. „Jeweils die Hälfte des skandinavischen Bestands überwintert hier.“ Dazu kommen noch bis zu 16 000 Schneeammern. „Bei denen wissen wir nicht genau, woher die kommen, denn es gibt unterschiedliche Populationen.“

Heimische Zugvögel genießen Wetter in Afrika

Menschen müssen sich in diesen Tagen auch bei Sonnenschein warm anziehen. Und viele heimische Zugvögel genießen zurzeit die angenehmen Temperaturen in Afrika. Warum bleiben jedoch diese arktischen Singvögel in Schleswig-Holstein? „Man muss sich nur vorstellen, wie kalt es jetzt ist in den Gebieten, wo sie herkommen“, sagt Vogelexperte Kühn. „ Da oben ist im Winter alles tief verschneit. Die haben im Prinzip ihre "Tropen" erreicht, wenn sie uns bei uns sind.“

Kaum Insekten in Schleswig-Holstein

Wie die Schneeammer, „der Singvogel, der weltweit am nördlichsten brütet“, sagt Kühn. Sie zieht ihren Nachwuchs unter anderem im skandinavischen Fjell, auf Island und auf Spitzbergen groß. „Kein anderer Singvogel geht in solch extreme Bereiche.“ Dort frisst sie hauptsächlich Insekten. Die gibt es im Winter in Schleswig-Holstein nur wenig.

Also schaltet sie auf eine stärker vegetarische Ernährung um und sucht in den Salzwiesen nach Samen. „Auch in einem nicht so milden Winter ist es für sie hier richtig, richtig gut.“

Auch die Ohrenlerche ist im Sommer ein Insektenfresser. Den Winter über verlässt sie jedoch ihre tief verschneiten Brutgebiete, um an den Küsten der Nordsee und des Ärmelkanals nach Samen zu picken. „Wenn man sich bückt und wie ein Vogel guckt, erkennt man, dass gerade im Spülsaum unglaublich viele Sämereien der unterschiedlichsten Arten zu sehen sind“, sagt Kühn. Sie werden bei höherer Flut aus den Salzwiesen gespült und sind dann „im so genannten Treibsel sehr konzentriert zu finden.“

Nur der Berghänfling sei das ganze Jahr über ein „Körnerfresser“. Er ist fast immer am Boden, huscht wie eine Maus umher.

Und dann gibt es noch den Strandpieper. Der kleine Sänger lebt nur an den Küsten und sucht zwischen Algen und Steinen nach Insekten und kleinen Krebstieren. „Zum Beispiel dem Salzwiesenflohkrebs“, erklärt Kühn. Der Strandpieper „ist überall mittendrin, aber nur schwer zu erfassen. Man sieht ihn kaum, weil er versteckt ist.

Er stochert im Spülsaum nach Nahrung, aber auch in den ausgedehnten Grabensystemen der Salzwiesen. Nur ein Ranger, der bei seinem Job auch gelegentlich querfeldein durch die Salzwiese laufen muss, scheucht ihn manchmal auf.“

RND/dpa