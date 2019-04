1. Spielplatz bei Schietwetter

Da der April bekanntermaßen macht, was er will, muss man bei schlechtem Wetter eine Ausweichmöglichkeit haben. In Kiel gibt es mehrere Indoor-Spielparks, in denen sich die Kinder bei Wind und Wetter austoben können. Neben Rutschen und Trampolinen gibt es Hüpfburgen, Bällebäder und Klettermöglichkeiten.

Trampolino, Göteborgring 83, Kiel, www.trampolino-kiel.de, Kinder ab 2 und bis 18 Jahren 9 Euro, Erwachsene 4,50 Euro. Geöffnet: Mo. – Fr. von 14.30 – 19 Uhr

Sa. und So. von 10 – 19 Uhr

Sumsum, Krummbogen 77, Kiel, www.sumsumkiel.de, Kinder ab 2 und bis 18 Jahren: Mo-Do: 8 Euro; Fr-So und in den Ferien: 10 Euro. Erwachsene: Mo. - Do. : 4 Euro; Fr. - So. und in den Ferien: 5 Euro. Geöffnet in den Ferien: 10:30 Uhr - 19:00

2. Springen, springen, springen

Für Trampolinfans hat im März eine neue Attraktion im Kieler Stadtteil Wik eröffnet: der Sprungraum. Auf 4000 Quadratmetern wird hier sowohl für Leistungssportler und für Einsteiger einiges geboten. Auch ein Ninja Parkour, angelehnt an die RTL-Show, kann hier ausprobiert werden.

Sprungraum, Schleiweg 10, Kiel, www.sprungraum.de, Eintritt ab 7 Euro (30 Minuten), Geöffnet in den Ferien: 10 bis 20 Uhr.

3. Zu den Tieren

Tierisch schön ist es in der Arche Warder - rund um Ostern hat man hier sogar die Möglichkeit, die ersten Tierkinder zu bestaunen. Wer mag, packt einen Picknickkorb und verbringt dort den gesamten Tag.

Arche Warder, Langwedeler Weg 11, Warder, www.arche-warder.de, Kinder (4-17 Jahren): 7 Euro, Erwachsene: 10 Euro, Geöffnet in den Ferien: 10 bis 17 Uhr.

4. Der Tierpark um die Ecke

Ganz kostenlos und fast ohne Anfahrtsweg sind die fünf Tiergehege in Kiel zu erreichen. Die Gehege in Tannenberg, Suchsdorf, Uhlenkrog, Hammer und Hasseldieksdamm werden vom Grünflächenamt betreut. Ob Muffelwild, Tarpan oder Wisent: Insgesamt über 200 Tiere von einheimischen und in Schleswig-Holstein eingebürgerten Wildtierarten sowie europäische Haustierarten bewohnen die fünf verschiedenen Gehege.

Einem Tierpark gleich kommt das Wildtiergehege in Schwentinetal. Neben Ponys, Hasen und Ziegen tummeln sich hier Schweine und Schafe. Außerdem kann man hier Minigolf spielen und es gibt einen Spielplatz.

Wildpark Schwentinetal, Jahnstraße 22, Schwentinental, Öffnungszeiten: 8 bis 15.30 Uhr, Eintritt frei

5. Eintauchen in die Geschichte

Auf 40 Hektar und in 60 historischen Gebäuden aus dem 16. bis 20. Jahrhundert wird im Freilichtmuseum Molfsee gezeigt, wie früher auf dem Land in Schleswig-Holstein gelebt wurde. Ein spannendes Ausflugsziel für Familien mit Kindern, denn hier kann vielerorts selbst Hand angelegt werden.

Freilichtmuseum Molfsee, Hamburger Landstraße 97, Molfsee, www.freilichtmuseum-sh.de, Eintritt: Erwachsene: 8 Euro, Kinder: 3 Euro. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr.

6. Tagsüber ins Museum

Neben dem Freilichtsmuseum gibt es auch in Kiel einige sehenswerte Ausstellungen zum Beispiel im Kieler Schifffahrtsmuseum oder dem Museum Stadtmuseum Warleberger Hof. Für einen Tagesausflug bieten sich das Wikingermuseum Haithabu in Busdorf oder die Phänomenta in Flensburg an.

7. Ausflug für Naschkatzen

Wie ein Besuch in Charlies Schokoladenfabrik fühlt man sich beim Betreten der Bonbonkocherei in Eckernförde. Neben Klassikern wie Zitrone oder Himbeere gibt es hier auch Waldmeister oder Kirsch-Banane-Bonbons.

Bonbonkocherei, Frau-Clara-Straße 22, Eckernförde, www.bonbonkocherei.de, Öffnungszeiten: Di. - Fr.: 11 bis 18 Uhr; Sonnabend: 10 bis 18 Uhr, Sonntag: 11 bis 17 Uhr. Montags den ganzen Tag sowie am 17. April ab 16.30 Uhr geschlossen.

8. Hoch hinaus

In luftige Höhen geht es im Hochseilgarten "High Spirits" am Falckensteiner Strand in Kiel. Je nach Höhenfestigkeit und Klettergeschick können verschiedene Strecken gewählt werden. Für Kletterer unter 1,40 Meter geht es mit Begleitperson in einen leichten Parkour oder in einen geeigneten Kinderparkour.

Hochseilgarten Kiel, Falckensteiner Strand 15, Kiel, www.hochseilgarten-kiel.de, Eintritt für vier Stunden: Kinder bis 15 Jahre: 14 Euro; Erwachsene: 19; Familien (zwei Erwachsene und ein Kind): 48 Euro. Öffnungszeiten während der Ferien: 10 bis 18.30 Uhr.