Bönningstedt

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Mittwoch in Bönningstedt zwischen 16:30 und 17:20 Uhr ein Pkw entwendet. Es handelt sich dabei um einen braunen VW Polo mit Pinneberger Kennzeichen. An der linken und rechten Seite ist über eine Folie die Skyline der Hansestadt Hamburg in Orange/ Kupfer zu sehen.

Der Wagen stand unter einem Carport in der Seafordkehre in Bönningstedt und hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise zum Auto-Diebstahl.

