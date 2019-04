Averlak

In der Nacht ist ein Einfamilienhaus in Averlak einem Feuer zum Opfer gefallen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo Heide übernommen.

Kurz nach 2 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße aus, weil dort ein Gebäude brennen sollte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Flammen, ausgebrochen war das Feuer vermutlich in einem Anbau des seit mehr als einem Jahr leerstehenden Hauses.

43 Feuerwehrleute kamen zum Einsatz - sie konnten das Objekt jedoch nicht retten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

