Mehr als 3000 Fälle häuslicher Gewalt gegen Frauen wurde 2017 in Schleswig-Holstein registriert. Der Kieler Zonta Club hat aus Solidarität mit den Frauen für den 24. November zur Beleuchtungsaktion “Orange your City“ aufgerufen. Mehr als 90 Einrichtungen und Firmen sind dem in Kiel gefolgt.