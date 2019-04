Bad Kleinen/Ventschow

Am Montag, 15. April, wurde die Polizei zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Bisher unbekannte Täter haben einen Zug vermutlich mit Steinen beworfen. Die Bahn war gerade auf der Strecke Stettin-Lübeck unterwegs, als es zwischen Ventschow und Bad Kleinen zu dem Vorfall kam. Dabei wurde eine Fensterscheibe zerstört. Der Lokführer bemerkte nach Polizeiangaben noch drei Kinder in unmittelbarer Nähe. Reisende wurden nicht verletzt.

Die Bundespolizei hat eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den bzw. die unbekannten Täter aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht gesagt werden.

Polizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer hat auffällige Personen an der Bahnstrecke Ventschow - Bad Kleinen oder in unmittelbarer Nähe beobachtet oder kann Hinweise zum Sachverhalt geben? Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 2083 -111 oder -112 entgegen.

Am Sonnabend, 14. April, war es in Nordrhein-Westfalen zu einem ähnlichen Szenario gekommen. Allerdings spricht die Polizei bei dem Unglück in Bad Berleberg von einem Mordversuch.

OZ