Mathias Willerscheidt ist Beamter der Wasserschutzpolizei an der Kiellinie an der Kieler Förde. Seine Aufgabe: Die Schiffe auf der Ostsee kontrollieren, sodass sie sicher zur See fahren. Dazu gehören die Überprüfung der Ladung oder auch die Entsorgung von Abwasser und Müll - Umweltschutz auf See.