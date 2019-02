Kiel

Harry Potter in Neumünster

Harry-Potter-Konzert "Magie unterm Sternenhimmel" mit Filmmusiken auf der Orgel. Kinder im Potter-Kostüm können die Sterne an die Kirchendecke zaubern. Los geht es in der Anscharkirche Neumünster um 17 Uhr.

Holsteiner Hengstvorführung

Am Sonnabend werden ab 14.30 Uhr in der Holstenhalle von Neumünster rund 40 Hengste gezeigt, die in diesem Jahr über die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH „vertrieben“ werden.

Karten können bei der Holstenhalle zum Preis von 6 Euro (Stehplatz), 10 Euro (Sitzplatz Kurve) bzw. 13 Euro (Sitzplatz Gerade) telefonisch (04321-9100) bestellt oder bei den Körbezirksversammlungen erworben werden.

Abgerundet wird das Programm durch ein CdS-Turnier mit drei Springprüfungen der Klassen M und S. Die besten Reiter qualifizieren sich für die zwei Wochen später stattfindenden VR-Classics in der Holstenhalle.

Konzerte in Kiel

Hansa48: 20 Uhr, Fee Badenius & Band, „Feederleicht“ - Liedermacherin, Hansastr. 48, Tel. 0431/564657

Hof Akkerboom: 20 Uhr, „Klezbalktangfolk“, Duo 3/4sieben, Stockholmstr. 159, Tel. 0431/524260

Kieler Kloster: 11 Uhr, Carillonkonzert, Falckstr. 9

Medusa: 21 Uhr, Monophonist, "Über die Freiheit der praktischen Unvernunft“, Medusastr. 16

Sparkassen-Arena-Kiel: 20 Uhr, Matthias Schweighöfer, Europaplatz 1, Tel. 0431/98210-226, 20 Uhr, Lachen Weinen Tanzen - Tour 2019

Statt-Café: 20 Uhr, Hanna Meyerholz und Phil Wood, Songwriter-Duo aus Münster, Andreas-Gayk-Straße 31, Tel. 0431/9828494

Traditional Irish Folk in Postfeld

Zu seinem 60-jährigen Bühnenjubiläum hat sich HaGe Schlemminger besondere Gäste in seine Alte Meierei am See in Postfeld eingeladen. Am Sonnabend, 2. Februar, ab 19.30 Uhr will The Robbie Doyle Band mit ihrem Traditional Irish Folk in klassischer Instrumentierung und mehrstimmigem Gesang in gälischer Sprache das Publikum begeistern. Schlemminger beschreibt sie als „ansteckend mitreißend bis betörend eindringlich und dabei überzeugend virtuos“. Mit Brid Ni Chaithain (Gesang, Harfe) aus Irland, Bernd Lüdtke (Fiddle, Gitarre, Gesang) aus Berlin und Robbie Doyle (Gesang, Bodhran, Bones, Flöten) aus Irland hat sich ein Trio gebildet, das ein lebendiges und abwechslungsreiches Programm mit traditionellen irischen Tänzen, facettenreichem Gesang und Humor darbietet und hierzulande einzigartig in der Zusammensetzung der Instrumente ist.

Ost und West vereint in Preetz

"Vom Urknall bis zum Mauerfall" lautet der Titel des neuen Programms, das Schauspieler Dirk Rave zusammen mit Henry Nandzik am Freitag, 1., und Sonnabend, 2. Februar, jeweils ab 20 Uhr im Stall 54 in Preetz, Kirchenstraße 54, vorstellt. Sie singen sich anhand einer Mischung von Schlagern, Rocksongs und Chansons durch die Geschichte der beiden deutschen Staaten, mal chronologisch, mal thematisch: von den in Ost und West von Not geprägten Nachkriegsjahren bis zum Mauerfall. Jede Generation hat ein eigenes musikalisches „Damals“ mit „ihren“ Liedern und Melodien. Viele Ereignisse und Erinnerungen verbinden sich mit Liedern und Melodien, die an folgende Generationen weitergegeben wurden. In Ost und in West. Erstaunlich viele dieser Erinnerungen sind grenzübergreifend, manche machten am „Eisernen Vorhang“ halt. Auf beiden Seiten. Weitere Informationen unter Tel. 04342/1796.

Lego- und Playmobil-Flohmarkt

Ein Lego- und Playmobil-Flohmarkt wird am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr im Kino Capitol in Preetz, Kirchenstraße 1, aufgebaut. Der Eintritt ist frei, eine Standgebühr wird nicht erhoben. Weitere Informationen erteilt Jan Birk unter Tel. 0151/20902905.

Abendandacht am Sonnabend

Das Adelige Kloster zu Preetz lädt für Sonnabend wieder zur Abendandacht ein, die unter dem Motto „Zivilcourage – mutige Menschen unterstützen“ steht. Die Andacht mit anschließendem Gespräch beginnt um 18 Uhr in der Winterkirche im Konventgebäude und dauert rund 45 Minuten.

Verkehrsbehinderungen durch Demonstration in Lübeck

Am Sonnabend kann es aufgrund einer Demonstration in der Lübecker Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr findet im Bereich der Lübecker Innenstadt eine Solidaritätsdemonstration unter dem Motto "Hungerstreik der Kurden" statt. Es werden circa 300 Teilnehmer erwartet. Nach der Auftaktkundgebung in der Konrad-Adenauer-Straße werden sich die Demonstrationsteilnehmer über den Lindenplatz in Richtung Holstentorplatz in Bewegung setzen. Danach wird die Aufzugstrecke über Holstenstraße - Kohlmarkt - Breite Straße - Fleischhauerstraße - Königstraße - Koberg - und von dort zurück über Breite Straße - Mengstraße - Schüsselbuden und zurück durch die Holstenstraße über die Puppenbrücke zur Konrad-Adenauer-Straße führen. Während der Demonstration ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es kann auch zu Einschränkungen oder Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr kommen, teilte die Polizei mit.

Von KN-online