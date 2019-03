Kiel

Lego- und Playmobil-Flohmarkt in Preetz

Liebhaber kleiner Spielfiguren kommen am Sonnabend, 2. März, in Preetz wieder auf ihre Kosten: Von 10 bis 13 Uhr werden die Stände für den Lego- und Playmobil-Flohmarkt im Kino Capitol, Kirchenstraße 1, aufgebaut. Der Eintritt ist frei, Standgebühren werden nicht erhoben.

Hilfe und Tipps bei der Karrierewahl

Welcher Beruf der richtige ist und wie man sich erfolgreich auf den Traum-Ausbildungsplatz bewirbt, kann man am Sonnabend, 2. März, in der Hauptfiliale der Förde Sparkasse erfahren. Beim 28. Berufsforum, präsentiert von Förde Sparkasse und Kieler Nachrichten, können Schüler den direkten Kontakt zu 66 Unternehmen, Schulen und Fachhochschulen nutzen, um sich über Ausbildungswege und -plätze zu informieren. Unter anderem sind die IHK Kiel, die Agentur für Arbeit, die Fachhochschule Kiel, Thyssenkrupp Marine Systems und auch die Bäcker-Innung-Nord mit Informationsständen vertreten.

Philatelistenverein beim Umschlag dabei

45 Jahre Kieler Umschlag – und der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 war von Anfang an dabei. Das sind mittlerweile 45 Sonderstempel für Kiel, 45 Ganzsachen und vieles mehr, das der Verein auch finanziert und mit den Darstellungen vom alten Kiel zum Kieler Kulturleben beigetragen hat. Auch zum gestern eröffneten Kieler Umschlag (siehe rechts) ist der Verein wieder mit einer Ausstellung vertreten. Briefmarkenfreunde treffen sich am Sonnabend, 2. März, von 10 bis 14 Uhr in der Stadtbücherei Kiel, Andreas-Gayk-Straße 31. An diesem Tag beteiligt sich auch wieder die Deutsche Post und führt den Sonderstempel mit Abbildung eines Riesenkrans (Hammerkran) der Kruppschen Germania Werft mit dem ersten Deutschen Unterseeboot am Haken.

Handwerkerumzug mit Asmus Bremer

Der am Donnerstag aufgeweckte "Bürgermeister" Asmus Bremer zieht am Sonnabend, 2. März, ab 12 Uhr beim traditionellen Handwerkerumzug mit seinem Gefolge und den rechtschaffenen fremden Zimmergesellen durch die Innenstadt.Treffpunkt ist der Alte Markt.

Kinderkarneval in Sehestedt

Die Interessengemeinschaft für Kinderfeste Sehestedt macht am morgigen Nachmittag ihren Namen alle Ehre. Im Landhaus Sehestedt startet um 15 Uhr ihr Fasching für Mädchen und Jungen. Sprecherin Rita Koop weist auf einen Anreiz neben dem Kostümieren hin: "Es gibt eine große Tombola", so die ehemalige Bürgermeisterin.

Musik des 17. Jahrhunderts in Bornhöved

Musik des 17. Jahrhunderts spielt das Ensemble "Tafelmusic" mit Sandra May (Sopran), Monica Behr und Walter Stephani (Querflöten), Sandra Zimmermann (Fagott) und Soonyoun Yoo (Basso continuo). Pastorin Ulrike Egener liest Texte zu Betrachtungen zum Isenheimer Altar. Er gilt als eines der Meisterwerke der deutschen Tafelmalerei. Die Veranstaltung am Sonnabend, 2. März, beginnt um 17 Uhr in der Vicelin-Kirche St. Jakobi. Der Eintritt ist frei. Anschließend gibt es Umtrunk und Imbiss im Martin-Luther-Haus.

Müllsammeln am Strand

Jedes Jahr gelangen bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikmüll vom Land aus in die Meere. Von den riesigen Plastikmengen gehen auch für die Tiere zahlreiche Gefahren aus: Fische verfangen sich in alten Fischernetzen, Schildkröten und Meeressäuger verletzen sich und Vögel verwechseln schwimmendes Plastik mit Nahrung, fressen es und verhungern bei vollem Magen. Deswegen ruft Greenpeace Kiel zum gemeinsamen Müllsammeln auf. Die Aktion beginnt am Sonnabend, 2. März, 14.30 Uhr am kleinen Strandstreifen kurz vor dem Militärstützpunkt Tirpitzmole.

Auftakt der Gartensaison

Die Alte Mu und das Permakulturzentrum Kiel e.V. lädt zum Start in die neue Gartensaison ein. Am 2. März ab 15 Uhr kann bei der Saatguttauschbörse im FahrradKinoKombinat allerlei Saatgut ertauscht werden.Das frisch gegründetes Permakulturzentrum wird an einem eigenen Stand über Themen wie urbanes Gärtnern, essbare Stadt und natürlich unsere aktuellen Permakultur-Projekte informieren. Als abendlicher Abschluss flimmert noch ab 19.30 Uhr die Doku "Unser Saatgut – Wir ernten was wir säen", über die FKK-Leinwand.

"Der tut nix! - Aggressionsverhalten beim Hund" - Vortrag von Marc Lindhorst

Warum liebt Bello die Nachbarshündin, hat aber Waldi und Co zum Fressen gern? Warum bringt Fiffi Frauchen den Ball, verteidigt aber das Schweineohr? Und will Rex wirklich nur spielen? Im Seminarraum der Arche Warder beantwortet Hundeexperten Marc Lindhorst diese Fragen. Während des Vortrags erklärt Lindhorst von " Martin Rütter Dogs Kiel", warum Hunde in bestimmten Situationen aggressiv reagieren und Konflikte auch bei Hunden zum Leben dazugehören, wie erste Anzeichen schnell erkannt werden und wie man richtig darauf reagiert, damit es gar nicht erst zu dem Satz kommt: "Das hat er ja noch nie gemacht". Eine Anmeldung ist erforderlich unter: 04329/9134-0 oder infoarche-warder.de

Hugos "Die Elenden" im Schauspielhaus

Mit der Dramatisierung von Victor Hugos Roman "Die Elenden" kommt ein Klassiker des 19. Jahrhunderts auf die Bühne: Eingebettet in ein großes historisches Panorama von der Zeit Napoelons bis zu den Barrikadenkämpfen des Pariser Juniaufstandes 1832 wird die Geschichte des ehemaligen Sträflings Jean Valjean erzählt. Als Musical und als Film zu Weltruhm gelangt, erzählt auch die Theaterfassung – passend zum Schwerpunkt der Spielzeit – eine pralle Liebes- und Abenteuergeschichte vor revolutionärem Hintergrund. Dabei stellt Hugo zutiefst menschliche Fragen nach politisch-sozialer Gerechtigkeit und der ethischen Verantwortung des Einzelnen. Zu sehen gibt es die Inszenierung am Sonnabend, 2. März, um 20 Uhr im Schauspielhaus Kiel.

Rock aus Litauen

The Skys sind die im Ausland wohl bekannteste litauische Rockband. Seit dem ersten Album 1997 sind sie durch Russland, Europa und Amerika getourt, haben sich die Bühnen mit den Blues Brothers, The Exploited und Delirium geteilt und wurden beim New York International Music Festival 2004 zur besten internationalen Band gekürt. Ein Schlüssel zum Charme der Band ist das Gesangs-Wechselspiel von ihm und ihr sowie ein musikalischer Ansatz, der sowohl ausladend als auch folkig ist. Für 2019 ist ein neues Album angekündigt. Am Sonnabend, 2. März, sind The Skys ab 20 Uhr im Hochbunker in der Iltisstraße 68 in Kiel zu sehen.

Von KN-online