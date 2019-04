Kiel

Ruderclub Neumünster öffnet sein Bootshaus

Am Sonntag heißt es wieder " Schleswig-Holstein rudert". Zu diesem Anlass öffnet auch der Ruderclub Neumünster (RCN) an der Strandallee 7 in Einfeld sein Bootshaus. Von 10 bis 14 Uhr können Interessierte den RCN kennenlernen. Jugendliche ab 14 Jahren können sich zu einem Anfängerkurs anmelden.

Bordesholmer Geschichte auf Super 8

5750 Kinogäste haben "Ich habe Kiel zu erzählen" seit November 2018 bereits in der Pumpe in der Landeshauptstadt gesehen. Am Sonntag wird der 42 Minuten lange Streifen von Gerald Grote und Oliver Boczek nun auch im Savoy-Kino in Bordesholm um 17 Uhr auf die Leinwand projiziert – und das aus einem ganz besonderen Grund. 1936 kaufte der Kieler Zahnarzt Rudolf Schultz eine Super-8-Kamera und filmte damit neben den Olympischen Segelwettbewerben 1936 auch viele Szenen aus seiner sechsjährigen Zeit in Bordesholm. Bei der Präsentation des Films im Savoy-Kino wird Dieter Schultz persönlich vor Ort sein, und Fragen der Zuschauer beantworten. Mitbringen will der 80-Jährige auch die Kamera, mit der sein Vater die Kieler Geschichte und die seiner Familien festgehalten hat.

Film über Initiative gegen Hafenschlick

Auch im Pastorat in Sehestedt gibt es am Sonntag einen besonderen Film zu sehen. So waren die Sehestedter in den neunziger Jahren für einige Schlagzeilen gut. Die Bürgerinitiative " Sehestedt gegen den Hamburger Hafenschlick" kämpfte erfolgreich dagegen, dass der Elbaushub in der Nachbarschaft gelagert wird. Diesem Widerstand widmet das Dorfmuseum in dieser Saison eine Sonderausstellung. Als Vorgeschmack dazu wird im Pastorat ab 14.30 Uhr der Film "Wohin mit dem Hamburger Hafenschlick" von 1993 gezeigt. Anlass für den Rückblick: Die Bürgerinitiative löste sich vor 20 Jahren auf.

Typisierungsaktion für Baran

Der 13-jährige Baran aus Essen hat einen angeborenen Immundefekt. Eine Stammzellentransplantation könnte ihm helfen. Da der 13-Jährige Verwandte in Kiel hat, gibt es am Sonntag im Arcadia Eventcenter in der Werftstraße 201 eine große Typisierungsaktion. Interessierte haben von 13 bis 17 Uhr die Möglichkeit, eine Speichelprobe abzugeben und sich damit unter Regie der Stefan-Morsch-Stiftung als potenzieller Stammzellenspender registrieren zu lassen.

Flohmarkt für Mädchen

In Kaltenkirchen öffnet am Sonntag von 11 bis 15 Uhr der erste "Maedchen Market" im KT-Vereinsheim im Marschweg 18 seine Türen. Mädchen und junge Frauen sind herzlich eingeladen, nach Kleidung, Schuhen, Taschen und Accessoires zu stöbern. Nachhaltigkeit steht für die Organisatorin Lina Drecoll an erster Stelle. "Beim Kauf von gebrauchter Kleidung wirken wir der Wegwerfgesellschaft entgegen, schonen die Ressourcen und tun somit Gutes für unsere Umwelt", erklärt die 19-Jährige. Getränke und Kuchen werden vom KT-Vereinsheim angeboten.

Saisonauftakt der Motocrosser in Tensfeld

Norddeutschlands Motocrosser treffen sich am Wochenende zu ihrem traditionellen Saisonauftakt auf der ADAC-Anlage am Damsdorfer Kreuz. In neun Klassen werden am Sonnabend und Sonntag die ersten Punkte für die Meisterschaft vergeben. Dabei erwartet der MCE Tensfeld mit 270 Teilnehmern einen neuen Rekord. Gefahren wird auf der 1560 Meter langen MX Masters-Strecke, die von den Rängen fast komplett einsehbar ist. Am Sonntag starten die Jugendklasse (zehn bis 16 Jahre), die Damen, die Senioren ab 35 und schließlich die Klasse MX1, die mit über 50 Startern in zwei Gruppen 40 Finalplätze ausfahren wird. Die Trainings beginnen ab 8.30 Uhr, die Rennläufe starten um 12 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro, Frauen die Hälfte, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung.

Trödel-Treff öffnet am Sonntag

Der Rendsburger Trödel-Treff öffnet am Sonntag in der Nordmarkhalle am Willy-Brandt-Platz ab 9 Uhr. Mehr als 140 Händler bieten ihre Waren an. Verkäufer von Neuware sind zugelassen. Vor dem Start in die Freiluftsaison ist der Trödel-Treff der letzte in der Halle.

Erster Freiluft-Flohmarkt der Saison in Kiel

Startschuss für Schnäppchenjäger: Am Sonntag findet der erste Freiluft-Flohmarkt der Saison am Rathaus und in der Innenstadt statt. Für die Händler gilt die offizielle Marktzeit von 8 bis 16 Uhr. Die Standgebühr beträgt fünf Euro je angefangenen Meter.

Mit dem Rad zum Hof Ehlers

Der ADFC Bad Bramstedt unternimmt am Sonntag eine Radtour von Bad Bramstedt zum Hof Ehlers in Hasenmoor. Da einige Umwege eingeplant sind, wird die Tour rund 45 Kilometer lang. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Fontänenfeld auf dem Bleeck. Jeder Interessierte kann sich anschließen, es wird langsam gefahren.

Messe für Jäger und Angler in Neumünster

Die norddeutsche Jagd- und Outdoormesse lädt am Sonntag ab 9.30 Uhr noch einmal alle Naturfreunde, Jäger, Angler und Outdoorfreunde in die Holstenhallen in Neumünster ein, um sich über aktuelle Trends und neue Produkte zu informieren. Dazu gibt es ein 100 Quadratmeter großes Wasserbecken im Freigelände, in dem Kanus getestet werden können. Mehrere Autohersteller bieten an, ihre geländegängigen Fahrzeuge in einem modellierten Parcours zu probieren. Auch der Schnäppchenmarkt des Outdoor-Herstellers Globetrotter ist wieder dabei. Auf der Landespflanzenbörse wird man für kleines Geld Sträucher und Gewächse für den heimischen Garten bekommen können. Die Sportfischer präsentieren sich ebenfalls in den Holstenhallen und wollen unter anderem den neuen digitalen Fischereischein bewerben. Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch der Landessportverband auf der Outdoor vertreten.

Blues’n’Boogie in der Alten Meierei in Postfeld

Die Gruppe Boogielicious katapultiert die sehr populäre Musik der zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre in das aktuelle Jahrhundert. Am Sonntag ab 19 Uhr werden Eeco Rijken Rapp (Piano, Vocals), David Herzel (Drums) und Dr. Bertram Bechers (Bluesharp) die Liebhaber von unverfälschtem, handgemachtem Blues’n’Boogie erfreuen. Kartenvorbestellung: Tel. 04342/84477 oder www.alte-meierei-am-see.de.

